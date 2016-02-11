Погоня за BMW со стрельбой в Киеве: прокуратура открыла дело по статье "умышленное убийство"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, добавив, что правовая квалификация происшествия ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В частности, проводятся судебно-медицинская экспертиза тела погибшего Михаила Медведева, а также судебно-медицинские экспертизы на предмет наличия телесных повреждений у сотрудников полиции и пассажиров автомобиля BMW. Назначены судебно-баллистические экспертизы, экспертиза материалов и средств видеозвукозаписи по изъятым у работников полиции видеорегистраторам, комплексная автотехническая, товароведческая и трассологическая экспертиза автомобиля BMW и тому подобное, проинформировали в прокуратуре.

Также инициировано проведение служебного расследования Департаментом патрульной полиции Нацполиции Украины.

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Одновременно прокуратура Киева обращается к гражданам, владеющим любой информацией об обстоятельствах данного проишествия, которая может помочь следствию при расследовании этого уголовного производства, в том числе относительно найденных гильз, следов от изъятых пуль, обломков автомобиля «БМВ», видеозаписей и тому подобное, обратиться в следственное управление прокуратуры Киева по адресу: г. Киев, ул. Антоновича (Горького), 114 или по телефонам: (044)-521-66-93.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в BMW.

Начальник Управления патрульной полиции столицы Юрий Зозуля заявил, что патрульные действовали законно и исполняли свои прямые обязанности - обеспечивали безопасность граждан. По словам Зозули, автомобиль с нарушителями не реагировал ни на какие указания патрульных – остановиться или выйти из автомобиля, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности других граждан, также двигался по встречной полосе.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, участвовавших в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства.