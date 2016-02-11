Отныне отслеживать работу снегоуборочной техники в Киеве можно в режиме реального времени

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Сегодня киевляне в онлайн-режиме могут отследить движение всех автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. И этот проект пользуется большой популярностью. Поэтому мы решили запустить аналогичный проект в отношении работы снегоуборочной техники. Отныне, благодаря вмонтированным в коммунальные машины GPRS-навигаторам, каждый киевлянин сможет увидеть всю технику на интерактивной карте Киева. То есть люди будут иметь информацию, какая техника и где убирает снег на данный момент. Сегодня это особенно актуально, учитывая погодные условия», – отметил Кличко.

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Платформа clean-city.kiev.ua была создано совместно с КК «Киевавтодор» и КП «Киевпастранс» в рамках проекта Единого диспетчерского центра, который является одной из составных частей Kyiv Smart City.

На сегодня GPRS-навигаторами оборудовано 296 единиц снегоуборочной техники.

В связи с ухудшением погодных условий коммунальная корпорация «Киевавтодор» увеличила количество специальной техники, которая сегодня дежурит на дорогах столицы. В частности, количество солеразбрасывателей увеличено до 84. Также в усиленном режиме работает 45 бригад по ручной уборке. Спецтехника и бригады по ручной уборке КК «Киевавтодор» готовы к работе в круглосуточном режиме.