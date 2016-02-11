Киевсовет признал недействительным побратимство с 6 российскими городами и регионами

20:17, 11 февраля 2016
Киев
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Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты решили считать недействительным побратимство Киева со следующими городами и регионами РФ: с Москвой, Волгоградом, Санкт-Петербургом, Улан-Удэ, Республикой Коми и Махачкалой. 

КМДА / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Депутаты учли замечания Управления юридического обеспечения деятельности КГС, и поручили исполнительному органу Киевсовета (КГГА) принять организационно-правовые меры по прекращению действия двусторонних договоров, соглашений, меморандумов, протоколов и других документов, которые были подписаны с соответствующими городами и регионами РФ.

"Действие последней программы сотрудничества с Москвой завершилось еще в 2013 году.

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Учитывая политическую ситуацию между государствами, сотрудничество с городами, расположенными на территории РФ, с тех пор сознательно не осуществляется. Поэтому сейчас такие документы носят скорее символический статус, чем юридический. Вместе с тем, учитывая идеологическую составляющую этого вопроса, вполне уместно принять коллегиальное решение", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Соответствующее решение поддержали 97 депутатов.

Напомним, 8 февраля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив инициировал расторжение соглашений о партнерстве с двумя российскими городами – Серпухов и Сургут.

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