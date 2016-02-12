Два бизнесмена хотят приобрести Лукьяновское СИЗО за $8 миллионов - СМИ
Лукьяновское СИЗО в Киеве готовы приобрести два бизнесмена.
Об сообщает ТСН со ссылкой на Министерство юстиции.
Чиновники хотят продать старую тюрьму в центре столицы, чтобы получить деньги на строительство нового изолятора за пределами Киева.
Продать изолятор готовы за 8 миллионов долларов. Столько будет стоить строительство нового изолятора - за пределами Киева. Музея на месте старейшей украинской тюрьмы не будет.
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"Самому младшему, женскому корпуса Лукьяновки - всего четыре года. Деньги на строительство дала Швейцария. Новые кровати и батареи, комната психологической разгрузки. Контраст с мужскими камерами, которым исполнилось сто лет, - сумасшедший", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, ранее министр юстиции Павел Петренко подчеркнул, что 2016 год должен стать годом реформы пенитенциарной системы.
Летом 2015 года в управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области предложили построить новый Киевский СИЗО на территории Ирпенского исправительного центра.