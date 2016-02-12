Два бизнесмена хотят приобрести Лукьяновское СИЗО за $8 миллионов - СМИ

10:38, 12 февраля 2016
Киев
1695

Лукьяновское СИЗО в Киеве готовы приобрести два бизнесмена.

фото: УНИАН

Об сообщает ТСН со ссылкой на Министерство юстиции.

Чиновники хотят продать старую тюрьму в центре столицы, чтобы получить деньги на строительство нового изолятора за пределами Киева.

Продать изолятор готовы за 8 миллионов долларов. Столько будет стоить строительство нового изолятора - за пределами Киева. Музея на месте старейшей украинской тюрьмы не будет.

Читайте такжеЯценюк призывает закрыть Лукьяновский следственный изолятор

"Самому младшему, женскому корпуса Лукьяновки - всего четыре года. Деньги на строительство дала Швейцария. Новые кровати и батареи, комната психологической разгрузки. Контраст с мужскими камерами, которым исполнилось сто лет, - сумасшедший", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киевском СИЗО по требованию прокуратуры началась проверка условий содержания заключенных

Надзиратели вместе с заключенными покинут СИЗО уже в этом году, надеются в министерстве. Говорят, строить новый изолятор - в обмен на участок в центре города - уже согласились два бизнесмена. Пока - неофициально.

Как сообщал УНИАН, ранее министр юстиции Павел Петренко подчеркнул, что 2016 год должен стать годом реформы пенитенциарной системы.

Летом 2015 года в управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области предложили построить новый Киевский СИЗО на территории Ирпенского исправительного центра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter