Два бизнесмена хотят приобрести Лукьяновское СИЗО за $8 миллионов - СМИ

Об сообщает ТСН со ссылкой на Министерство юстиции.

Чиновники хотят продать старую тюрьму в центре столицы, чтобы получить деньги на строительство нового изолятора за пределами Киева.

Продать изолятор готовы за 8 миллионов долларов. Столько будет стоить строительство нового изолятора - за пределами Киева. Музея на месте старейшей украинской тюрьмы не будет.

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"Самому младшему, женскому корпуса Лукьяновки - всего четыре года. Деньги на строительство дала Швейцария. Новые кровати и батареи, комната психологической разгрузки. Контраст с мужскими камерами, которым исполнилось сто лет, - сумасшедший", - говорится в сообщении.

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Надзиратели вместе с заключенными покинут СИЗО уже в этом году, надеются в министерстве. Говорят, строить новый изолятор - в обмен на участок в центре города - уже согласились два бизнесмена. Пока - неофициально.