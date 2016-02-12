Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование ветки метро на Троещину

Соответствующее объявление размещено на сайте "Государственные закупки".

Согласно сообщению, проектные работы должны быть выполнены до конца 2016 года. Конечный срок подачи предложений и их раскрытие назначено на 14 марта 2016 года.

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Как сообщал УНАИН, согласно программе социально-экономического развития Киева на 2016 год на строительство четвертой линии столичного метрополитена на Троещину запланировано 879,5 млн грн.

В 2013 году власти Киева заявляли, что на строительство первой очереди линии метро на Троещину из 5 станций необходимо около 700 млн долларов. При этом общий проект предусматривал строительство еще семи станций с общей стоимость работ более 2 млрд долл.

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После смены власти в Украине новое руководство столицы начало изучать вопрос целесообразности строительства метро на Троещину.