Завтра в Киеве на дорогах ожидается гололедица - КГГА

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу, 13 февраля, в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

14-15 февраля в Киеве будет облачно с прояснениями. В частности, 14 февраля ожидается ночью умеренный, днем небольшой дождь (местами с мокрым снегом). Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

15 февраля существенных осадков не ожидается. Температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10°, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный и южный, 7-12 м/сек.