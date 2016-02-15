Смертельная погоня в Киеве: против водителя преследуемого полицией BMW возбуждено дело

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины со ссылкой на главу Нацполиции Хатию Деканоидзе.

По ее словам, водителю инкриминируют статью 345 Уголовного кодекса Украины за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Деканоидзе отметила, что иногда патрульным приходится принимать очень важные и трудные решения, в частности о применении огнестрельного оружия с целью пресечения правонарушения.

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По ее мнению, в деле пьяного водителя, который был за рулем преследуемого BMW в ночь на 7 февраля, есть два аспекта.

«Первый аспект – это то, что идет следствие, и правовую оценку должны дать прокуратура и следствие. Но второй аспект, о котором я хочу заявить громко и обратить ваше внимание – это то, что автомобиль, который на бешеной скорости едет по улицам Киева или других городов, является огромной опасностью для жителей города. Жители каждого города должны спать спокойно. Это важно», - подчеркнула председатель НПУ.

Также, по словам Деканоидзе, на время проведения следствия водителя не держат под стражей. Уже в суде он будет отвечать перед законом за умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей, согласно ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские в ходе преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, участвовавших в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства.