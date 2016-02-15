В Киеве 80% руководителей высшего звена полиции не прошли переаттестацию.

Об этом сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в интервью программе «ТСН. Неделя».

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«В целом переаттестацию прошли более 13 тысяч правоохранителей Киева и Киевской области. По итогам переаттестации в Киеве было уволено 80% руководства высшего звена и 70% руководства среднего звена. По области эти цифры составляют 60 и 40% соответственно», - отметила Деканоидзе.

По ее словам, в Киеве работу потеряли 13% бывших милиционеров, а в области – 19 %.

Как сообщал УНИАН, ранее Деканоидзе заявила, что переаттестация всех полицейских в Украине должна завершиться до конца июля.