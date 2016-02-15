Победителя конкурса на должность директора департамента градостроительства и архитектуры объявят 11 марта - Спасибко

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

Председатель конкурсной комиссии рассказал, как будет проходить конкурс, какие в нем будут этапы и чего ожидают от нового директора Департамента градостроительства и архитектуры.

«Я предложил пересмотреть предыдущее решение комиссии об освещении ее работы и ввести полную открытость заседаний комиссии для журналистов, кроме некоторых случаев по усмотрению комиссии во избежание недобросовестной конкуренции конкурсантов. Решение было принято единогласно и я приглашаю журналистов на очередные заседания», - сказал Александр Спасибко.

В состав конкурсной комиссии входит 19 человек, секретарем комиссии назначили Оксану Величко, представительницу Реанимационного пакета реформ и члена Антикоррупционного совета при Киевском городском голове.

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На заседании конкурсной комиссии утвердили критерии, по которым члены комиссии будут оценивать кандидатов, а также утвердили график работы комиссии, формат тестирования и проверили документы, предоставленные кандидатами. На должность главного архитектора Киева претендуют 14 человек.

«Мы оценили документы, подали кандидаты, соответствуют ли они всем требованиям, и проголосовали за каждого отдельного кандидата, таким образом допустив его к участию в этапе тестирования», – сказал Александр Спасибко.

16 февраля состоится тестирование всех кандидатов. Кандидаты будут сдавать экзамен из 100 вопросов: 15 на знание Конституции Украины, 15 на знание Закона «О государственной службе», 15 на знание антикоррупционного законодательства и 55 профессиональных вопросов. До последующих этапов отбора будут допущены только те, кто ответит правильно на 51 вопрос и больше.

«Завтра, 16 февраля, мы будем проводить экзамен - компьютерное тестирование конкурсантов в течение двух часов. Поэтому, уважаемые журналисты, на время экзамена мы попросим вас покинуть место проведения конкурса», - отметил он.

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Следующим этапом будет презентация работ конкурсантов, их видение развития Киева. После этого состоятся собеседования конкурсантов, по результатам которых выберут пять человек. С 29 февраля до 4 марта состоятся публичные презентации кандидатов в КГГА при участии общественности. А 11 марта – финальное заседание комиссии, где объявят победителя конкурса, которого должен назначить на должность мэр Киева Виталий Кличко.

Как рассказал Александр Спасибко, от нового главного архитектора ждут глобальных решений нового Генплана и зонинга, а также принятие концепции развития города.