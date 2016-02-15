В столицу идет потепление: завтра в Киеве ожидается +10°

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ветер завтра ожидается юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА предупреждает о возникновении опасности, связанной с природными явлениями, и рекомендует в случае усиления ветра по возможности не выходить на улицу.