В Киеве от гриппа умерли 52 человека

Об этом сообщает Главное управление Государственной санэпидслужбы в Киеве.

«С начала эпидемического сезона от осложнений (пневмоний) от гриппа и ОРВИ умерло 52 человека, из них у 31 умершего лабораторно подтвержден грипп А, в том числе у 29 - грипп А(H1) пандемический», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве число больных гриппом и ОРВИ опустилось ниже эпидпорога на 30%

При этом в СЭС уверяют, что в Киеве наблюдается постепенная стабилизация эпидемической ситуации относительно заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

За 6-ю неделю эпидемического сезона (с 7 февраля по 13 февраля) зарегистрировано 22 тыс. 532 больных гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости этой недели был ниже эпидемического порога на 29,5%.

Наблюдается положительная динамика к снижению уровня заболеваемости на 20,8% среди всех возрастных категорий населения по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, в том числе среди взрослых на 28,9% и среди детей до 17 лет на 11,2%.

Однако, несмотря на уменьшение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, среди школьников отмечается увеличение заболеваемости на 0,7%, подчеркнули в СЭС.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 15 февраля в Украине с начала эпидсезона от гриппа умерли 286 человек, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет и две беременные женщины.