В Киеве полиция усиливает меры безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

Она призвала общественные организации и политические силы, которые заявили о проведении в эти дни акций в центре Киева, соблюдать общественный порядок и не прибегать к провокациям и противоправным действиям.

«Призываю всех, все политические силы и мирных демонстрантов, с большой ответственностью отнестись к данной ситуации. Задача Национальной полиции - охранять и обеспечивать порядок, в частности, и безопасность участников акций. В то же время хочу подчеркнуть, что лидеры политических сил и общественных организаций должны осознавать ответственность, которую они несут за организацию массовых мероприятий», - отметила Деканоидзе.

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Она напомнила, что выражение гражданской позиции и проведение мирных акций гарантированы Конституцией Украины.

В то же время Деканоидзе подчеркнула, что полиция будет строго пресекать любые провокации.

«В случае угрозы жизни гражданам, в том числе и демонстрантам, полиция будет реагировать в рамках закона», - заверила она.

В свою очередь заместитель председателя Нацполиции, начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко отметил, что по состоянию на это время уже поступили заявки на проведение массовых мероприятий от двух политических сил – ВО “Батькивщина” и ВО “Свобода”, на общую численность участников от 3 до 6 тыс. чел. Однако он отметил, что это количество может увеличиться, поскольку еще могут поступить заявки от других политических и общественных организаций.

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Также Крищенко сообщил, что общественный порядок в городе будут охранять до 4 тыс. сотрудников полиции, будут работать кинологи и 5 групп взрывотехников.