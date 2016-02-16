Минюст вскоре презентует в Киеве новый проект электронного управления "Онлайн-дом юстиции"

Об этом сообщил начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко во время встречи министра юстиции Павла Петренко с разработчиками портала государственных услуг IGov и экспертами в отрасли электронного администрирования.

«Будем надеяться - мы сейчас быстрыми темпами движемся - что в течение следующего полугодия мы представим гражданам «Онлайн-дом юстиции», который будет и киевским, и сразу где-то всю Украину сможет охватывать», - сказал он.

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По его словам, проект «Онлайн-дом юстиции будет разработан в тестовом режиме в Киеве, а затем максимально быстро запущен в других областях Украины.

Согласно данным Куценко, помимо оказания онлайн-услуг «в три клика», суть проекта «Дом юстиции» будет заключаться в предоставлении возможности прозрачного отбора кандидатов на управляющие должности в министерстве.

«Когда люди будут подавать свои заявки на работу в системе юстиции, они будут проходить обучение, попадать в рейтинг, и наиболее достойных кандидатов мы будем рекомендовать министерству», - отметил Куценко.

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По его словам, на данный момент Главное территориальное управление юстиции в Киеве ведет переговоры с Киевской городской государственной администрацией относительно способа идентификации граждан в системе «Дома юстиции» для более полного и всестороннего оказания электронных услуг населению.

Как сообщил присутствовавший на встрече глава Минюста Павел Петренко, перевод максимального количества государственных сервисов в электронный режим является приоритетным заданием министерства на ближайший год.

«Очень много сервисов можно делать, не выходя из дома», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Кабинет министров Украины заявил о намерении до 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. В ближайшие два года планируется внедрить электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон о единой системе электронного взаимодействия.

В июне 2015 года команда украинских IT-волонтеров совместно с общественной организацией ICT Competence Center запустили интернет-портал iGov.org.ua, с помощью которого граждане Украины смогут получать государственные услуги в электронном формате без личного взаимодействия с госорганами.

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Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.