По Киеву и области объявлено штормовое предупреждение
08:49, 16 февраля 2016Киев
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Днем 16 февраля по области порывы ветра до 20 м/сек.
В Киеве и области ожидаются порывы ветра до 20 м/с / Фото УНИАН
Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Киеву и Киевской области, говорится на сайте ведомства.
Так, днем 16 февраля по Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
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Ранее синоптики сообщали, что 16 февраля в Киеве ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10°.
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