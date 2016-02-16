После протеста киевлян в КГГА назвали "мифом" решение об открытии движения на Крещатике в выходные

Об этом в Facebook сообщил директор департамента городского благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

"Хочу развеять миф относительно якобы принятого решения о прекращении перекрытия автомобильного движения по Крещатику в выходные и праздничные дни. Такое не то, что делать, это даже обсуждать не стоит", - написал он.

Белоцерковец отметил, что выносить этот вопрос на общественное обсуждение можно только тогда, когда будет окончательно завершена реконструкция Почтовой площади, набережной, и будут оборудованы другие пешеходные зоны выходного дня.

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"Так же следует добавить, что это абсолютно нормальная практика Европейских городов создавать пешеходные зоны выходного дня на ключевых городских локациях, которые повышают, как туристический интерес, так и комфорт киевлян. Крещатик всегда был пешеходным в выходные, и так должно быть и в будущем", - отметил чиновник.

Напомним, как пишет Украинская правда, открытие Крещатика для движения авто в субботу и воскресенье стало главной темой прошедших выходных.

Вечером 12 февраля Департамент транспортной инфраструктуры сообщил в Facebook, что с 13 февраля главную улицу столицы больше не будут перекрывать во время выходных и праздничных дней.

Многих пользователей соцсети такое решение возмутило.

В пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры заверили, что есть соответствующее распоряжение, но назвать его номер или зачитать, на основе чего принято решение, не смогли и предположили, что документ обнародуют 15 февраля.

Через сутки Департамент транспортной инфраструктуры удалил свое сообщение о движении авто на Крещатике в выходные в Facebook.

Киевляне 14 февраля провели под КГГА акцию протеста против открытия автомобильного движения по Крещатику в выходные и праздничные дни.

15 февраля Департамент транспортной инфраструктуры КГГА называл ложной информацию об открытии движения автотранспорта по улице Крещатик в выходные и праздничные дни.

На вопрос, почему Департамент просто удалил из соцсети сообщение, ничего не объяснили и не извинились перед горожанами, в пресс-службе отметили:

"Да, удалили. Но если это была ложная информация, то чего ее комментировать?".

Сейчас Крещатик "пешеходный" с 19:00 до 22:00 в субботу и с 10:00 до 22:00 – в воскресенье.