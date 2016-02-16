Более 5 тысяч активистов направились от Европейской площади к Раде (фото)

15:58, 16 февраля 2016
Киев
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Около 5 тысяч активистов с государственными флагами и транспарантами против премьер-министра Арсения Яценюка направились от Европейской площади по улице Грушевского в направлении Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, активисты заняли две полосы проезжей части улицы Грушевского.

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Колонна в настоящее время растянулась от стадиона имени Лобановского к зданию правительства.

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Митингующих сопровождают патрульные полицейские, а замыкают около 30 бойцов Нацгвардии.

Транспортное движение по улице Грушевского полностью перекрыто.

В начале колонны едет автомобиль со звукоусилительной техникой, из которой раздаются украинские народные песни.

Как сообщал УНИАН, на вечернем заседании Верховная Рада должна заслушать отчет правительства.

Утром возле здания парламента проходит акция с требованием отставки Кабмина.

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