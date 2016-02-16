Подземный паркинг не нарушит внешний вид и конструкцию велотрека - Спасибко

Об этом в интервью изданию LB.ua сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко.

«Наша первостепенная задача – реставрировать велотрек, а уже потом решать вопросы с паркингом. И не в ущерб реконструкции, а в дополнение. Паркинги продаваться не будут и останутся в коммунальной собственности. Предназначение подземной парковки - разгрузить смежные улицы и дать возможность горожанам оставлять там свои авто», - отметил Александр Спасибко.

Паркинг будет передан городу как единый имущественный комплекс вместе с велотреком и им смогут пользоваться все киевляне.

«Велотрек посажен в исторической зоне города, условия стесненные, улицы очень узкие, загрузка автомобилями колоссальная, паркуются по обеим сторонам улиц, и поверьте, что если мы не обустроим подземный паркинг на территории комплекса, то уже понятно, что будут большие проблемы как с подъездом к велотреку, так и с технологическими требованиями эксплуатации самого спортивного комплекса», - пояснил чиновник.

Александр Спасибко подчеркнул, что паркинг технологически необходим велотреку. Паркингом смогут пользоваться жители соседних домов, жители соседних улиц и микрорайона в целом. Но при этом, при проведении спортивных мероприятий, паркинг в обязательном порядке будет освобождаться и резервироваться для обеспечения нужд участников.

«В Европе каждый городской спорткомплекс предусматривает наличие паркинга для посетителей, это нормальная мировая практика. Тем более, что он подземный и не нарушает ни внешний вид велотрека, ни его конструктивные элементы», - сказал зам мэра Киева.