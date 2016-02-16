Столичная власть ожидает восстановления контроля над "Киевгазом" после общего собрания акционеров

Об этом сообщил директор Департамента Андрей Гудзь, пишет портал КГГА.

По его словам, именно по настоянию Департамента коммунальной собственности эти общие собрания созываются Зао «КЭХ», которое выступает собственником 60 процентов простых именных акций ПАО «Киевгаз».

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«Проведение долгожданного и крайне необходимого общего собрания акционеров будут происходить с целью восстановления общиной Киева контроля над стратегически важным предприятием для столицы и ее жителей. Ведь деятельность «Киевгаза» в первую очередь должна быть направлена на обеспечение жизнедеятельности города путем предоставления киевлянам качественных и непрерывных услуг», – подчеркнул Андрей Гудзь.

Директор Департамента коммунальной собственности отметил, что для проведения общего собрания акционеров городской властью и Чао «КЭХ» провели большую и упорную работу.

«С начала мы восстановили контроль над «Киевэнергохолдингом», которое владеет 60% акций ПАО «Киевгаз», поскольку территориальная община города Киева в лице Департамента коммунальной собственности, контролирует лишь 28,46% корпоративных прав в имуществе «Киевгаза», – сказал Андрей Гудзь.

Он добавил, что нынешнее руководство ПАО «Киевгаз» демонстрировало неуважение к законным правам акционеров, а таким образом и ко всем киевлянам, не отвечая на многочисленные письма с требованием провести собрание акционеров.

Поэтому Зао «КЭХ» обратилось непосредственно к Наблюдательному совету «Киевгаза» с запросом, какое решение принято Наблюдательным советом по результатам рассмотрения требования «Компании Киевэнергохолдинг» о проведении общего собрания акционеров. Однако из ответа члена Совета стало известно, что руководство «Киевгаза» на рассмотрение Наблюдательного совета указанного требования не передавало, и никаких заседаний Совета в период с 16 декабря 2015 до сегодня не созывалось, не проводилось и решений не принималось.

Несмотря на это, в соответствии с требованиями законодательства ЗАО «КЭХ» принято решение о самостоятельном созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Киевгаз» в порядке ч. 6 ст. 47 Закона Украины «Об акционерных обществах» по 30.03.2016.

На повестку дня заседания вынесены вопросы, предложенные Департаментом коммунальной собственности Киева:

Избрание членов счетной комиссии; избрание председателя и секретаря Общего собрания Общества; принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества; принятие решения об избрании членов Наблюдательного совета Общества; принятие решения об утверждении условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), заключаемым с избранными членами Наблюдательного совета Общества, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета.

Департамент коммунальной собственности Киева обращается к общественности с просьбой поддержать инициативу городской власти с целью восстановления контроля киевлян над стратегически важным столичным предприятием, которое поставляет газ всему городу.