За сутки в Киеве зарегистрировали около 5 тысяч больных гриппом и ОРВИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«На протяжении минувших суток, 15 февраля, в столице зарегистрировано 4 942 больныхгриппом и ОРВИ»,- отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве от гриппа умерли 52 человека

В КГГА отмечают, что число госпитализированных за сутки 15 февраля 2016 года в стационары г. Киева увеличилось: на лечение попал 101 пациент, из них – 73 больных ОРВИ (47 детей и 26 взрослых), 28 больных гриппом (2 детей и 26 взрослых).

По состоянию на 16 февраля в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находятся 712 пациентов, больных гриппом и ОРВИ, из них – 477 больных ОРВИ и 235 больныхгриппом.

Из 235 больных гриппом у 126 пациентов обнаружена пневмония как осложнение гриппа. Кроме того, 198 больных получают лечение в условиях отделений и 37 больных находятся в реанимационных отделениях.

Сейчас в учреждениях здравоохранения в наличии 78 упаковок «Тамифлю» и 439 упаковок «Реленца» (281 в стационарах и 158 в КНП ЦПМСП), 350 свободных коек (128 – для детей, 222 – для взрослых), свободных аппаратов ИВЛ (неинвазивных) для лечения ОРВИ и гриппа: для взрослых – 16, детей – 2.

Как сообщалось, за сутки 8 февраля заболели 5 208 человек, за 9 февраля – 4 278, за 10 февраля – 3 951, за 11 февраля – 3 743, за 12 февраля – 3 559, за 13 февраля – 1 239, за 14 февраля – 448 человек.