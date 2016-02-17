Кличко вручил сертификаты на квартиры семьям шести Героев Небесной сотни
Мэр Киева Виталий Кличко встретился и вручил сертификаты на квартиры семьям шести Героев Небесной сотни и одному Герою, который потерял здоровье в результате событий на Майдане.
«Мы встречаемся с вами в годовщину трагических событий на Майдане. Майдан на самом деле еще не закончился, – он окончательно победит когда мы воплотим в жизнь необходимые изменения, ради которых отдали свои жизни ваши родные, Герои Небесной сотни», – отметил Виталий Кличко.
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Мэр добавил, что столичная власть в нынешней сложной ситуации пытается поддержать семьи Героев Небесной Сотни и уже нашла возможность предоставить жилье тем семьям, которые больше всего нуждаются в улучшении жилищных условий.
«Сегодня я хочу вручить сертификаты на квартиры вам – семьям шести киевлян – Героев Небесной сотни и одному герою, который потерял здоровье в результате событий на Майдане. Все вы нуждаетесь в улучшении жилищных условий. И это, пожалуй, наименьшее, что мы можем для вас сделать», – сказал Виталий Кличко.
Дом, в котором семьи Героев получили сертификаты на квартиры, расположенный по улице Соломии Крушельницкой и будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2016 года.