На следующий этап конкурса на должность главного архитектора Киева прошли 12 человек

16 февраля состоялось тестирование кандидатов на должность директора Департамента градостроительства и архитектуры – главного архитектора Киева. 12 из 14 кандидатов сдали экзамен успешно и перешли к следующему этапу конкурса.

«Экзамен состоял из 100 вопросов: 15 – на знание Конституции Украины, 15 – на знание Закона Украины «О государственной службе», 15 – на знание антикоррупционного законодательства и 55 профессиональных вопросов. До последующих этапов отбора будут допущены только те, кто ответил правильно на 51 вопрос и больше. Из них в профессиональном блоке вопросов должно быть не менее 36 правильных ответов», – рассказал заместитель председателя КГГА, председатель комиссии по отбору кандидата на должность директора Департамента градостроительства и архитектуры Александр Спасибко.

Следующим этапом будет презентация работ конкурсантов, их видение развития Киева. Презентации творческого наследия и стратегического видения развития города состоятся 18-19 февраля. Дополнительно будет организована видеозапись выступлений, которые планируется обнародовать уже после завершения следующего этапа.

После презентаций состоятся собеседования с конкурсантами, по результатам которых выберут пять человек.

С 29 февраля по 4 марта проведены публичные презентации кандидатов в Колонном зале КГГА при участии общественности. На 11 марта запланировано финальное заседание комиссии, где объявят победителя конкурса, которого должен утвердить на должность мэр Киева Виталий Кличко.

Оксана Величко, секретарь конкурсной комиссии, призвала общественность распространить информацию о кандидатах на должность Главного архитектора города Киева и предоставить обратную связь о них до 22 февраля 2016 года на электронную почту: arkhitektor.kyiv@gmail.com.