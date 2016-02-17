Кличко поручил решить вопрос о предоставлении льгот на коммунальные услуги семьям Героев Небесной сотни

Об этом Виталий Кличко заявил во время встречи с семьями Героев Небесной сотни.

«25 февраля состоится очередная сессия Киевсовета. И я поручаю внести этот вопрос как безотлагательный. Уверен, весь депутатский корпус поддержит предложение о предоставлении льгот семьям Героев Небесной сотни», – отметил Кличко.

Мэр отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, столичная власть пытается поддержать семьи погибших Героев. Так, в 2015 году в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу людям» членам семей Небесной сотни была предоставлена адресная материальная помощь по случаю государственных праздников. И отметил, что на семьи Героев Небесной сотни распространяется действие закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», им предоставлены льготы ветеранов войны.

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«По закону Украины, семьям лиц, которые погибли во время участия в Революции Достоинства, предоставляются льготы на внеочередное обеспечение жилой площадью. Это так же касается людей, которые стали инвалидами в результате ранений и увечий, полученных на Майдане», – сказал Киевский городской голова. И отметил, что сегодня сертификаты на квартиры получили семьи шести Героев Небесной Сотни и один Герой, который утратил здоровье в результате событий на Майдане.