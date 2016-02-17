Смертельная погоня в Киеве: прокуратура изъяла документы по расследованию действий полицейских

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, следователями 16 февраля в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту гибели 17-летнего юноши во время преследования сотрудниками патрульной полиции автомобиля BMW, проведены обыски в помещениях Управления патрульной полиции национальной полиции Украины, расположенного по улице Народного ополчения, 9.

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«В ходе проведения следственных действий работниками прокуратуры, в частности, изъяты оригиналы документов, касающиеся получения, передачи, хранения, выдачи и сдачи табельного огнестрельного оружия и патронов к нему; оригиналы заданий, маршрутов относительно выезда полицейских на патрулирование территории, а также личные дела и должностные инструкции патрульных полиции», - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что уголовное производство по факту гибели 17-летнего юноши во время преследования сотрудниками патрульной полиции автомобиля BMW, начато по ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий), ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в BMW.

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Начальник Управления патрульной полиции столицы Юрий Зозуля заявил, что патрульные действовали законно и выполняли свои прямые обязанности - обеспечивали безопасность граждан. По его словам, автомобиль с нарушителями не реагировал ни на какие указания патрульных – остановиться или выйти из автомобиля, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности других граждан, также двигался по встречной полосе.

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Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования.

Прокуратура назначила 20 экспертиз в рамках расследования действий полицейских.