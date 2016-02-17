Комиссия Киевсовета забраковала петицию о переводе Киево-Печерской лавры в УПЦ КП

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что по поручению Киевского городского головы Виталия Кличко постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей обсудила указанное электронное обращение.

По результатам наработанных материалов было установлено, что целостный имущественный комплекс Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и здание Успенского собора, расположенное на территории этого заповедника, решением Киевсовета от 15 июля 2010 года №1291/4729 и от 15 июля 2010 года №1286/4724 в порядке, определенном действующим законодательством, были переданы в государственную собственность с отнесением этих сооружений к сфере управления Министерства культуры.

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Также в Киевсовете отмечают, что указанная электронная петиция подготовлена с нарушением норм, определенных статьей 23-1 закона “Об обращениях граждан”, поскольку реализация ее положений может вызвать разжигание межконфессиональной розни среди сторонников УПЦ Киевского и Московского патриархатов.

Таким образом, затронутый в электронной петиции вопрос не относится к компетенции Киевсовета, а его содержание противоречит нормам действующего законодательства. Соответственно, профильная постоянная комиссия Киевсовета приняла решение: электронную петицию “За проведение сбора подписей общины города Киева относительно перевода Киево-Печерской лавры из Московского в Киевский патриархат” оставить без рассмотрения как не соответствующее действующему законодательству.

Как известно, указанная электронная петиция набрала 10 354 голоса при минимально необходимых 10 тысяч и 9 декабря 2015 года была принята к рассмотрению.