Киевский музей авиации вошел в топ-14 лучших в мире - CNN

Государственный музей авиации в Жулянах вошел в рейтинг 14 лучших "самолетных" музеев мира по версии CNN.

Читайте такжеУпрямство в детстве - залог успешности человека в будущем

Авторы рейтинга отмечают, что большинство выставленных самолетов сделаны во времена СССР. Здесь на территории площадью 20 гектаров собрано около 70 экспонатов. В экспозиции есть сверхзвуковые бомбардировщики, транспортники и ядерные ракетоносцы.

Как известно, Киевский музей авиации находится под шефством Национального Авиационного Университета и разместился на территории бывшей учебно-авиационной базы НАУ. Приписанные к ней самолеты стали ядром экспозиции. Иногда в музее проводят тренировки студентов.

По мнению авторов рейтинга, изюминкой коллекции является считают первый в мире реактивный пассажирский самолет Ту-104, совершивший свой первый рейс между Москвой и Иркутстком. Сейчас это – старейший экспонат данного типа.

Читайте такжеВ центре Днепродзержинска демонтировали памятник Дзержинскому (фото)

Кроме Государственного авиационного музея в Киеве, в рейтинге американского канала список лучших вошли музеи из Великобритании, Франции, США , Польши, Китая, Канады, Австралии, России и Австрии.