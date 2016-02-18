Эксперт назвал условие, при котором Фирташ и Бойко утратят влияние на "Киевгаз"

Так прокомментировала политолог Александра Решмедилова информацию о назначении на 30 марта внеочередного собрания акционеров ПАО «Киевгаз».

По словам эксперта, СМИ неоднократно писали об участии этого "олигархического клана" в управлении предприятием через руководителя «Киевгаза», зятя Бойко Сергея Горового, невзирая на Революцию достоинства, и все последующие события, так как проведение сборов акционеров блокировалось уже длительное время, пишет ДС.

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«Сборы акционеров уже давно должны были пройти. Ведь Сергей Горовой был избран на должность председателя правления ПАО «Киевгаз» 17 декабря 2010 года сроком на 3 года. А в 2013 году они саботировали сборы, потому что понимали, что после революции достоинства им не удастся удержать управление компанией. То есть фактически несколько лет он управлял предприятием с нарушением, что означает одно - олигархи препятствовали смене управленческого состава компании. Теперь же с назначением сборов акционеров, думаю, стоит ждать более жесткого сопротивления», - отметила политолог.

В частности, по мнению эксперта, возможны провокации, подобные сообщениям о ложном минировании помещения, в котором будут проходить сборы, участие «титушек» и прочее, что может сорвать проведение Наблюдательного совета.

Аналитик рассказала, что помимо экономической составляющей, в смене руководства «Киевгаза» важную роль играет политический расклад.

«После проведения сборов акционеров и смены состава Набсовета Бойко и Фирташ утратят свое влияние над «Киевгазом». Революция достоинства в Украине привела к смене власти и вытеснению экс-команды Януковича из большинства сфер влияния в стране. И процесс искоренения некоторых «остатков» - дело не одного дня, и эта ситуация – это подобный пример. После проведения сборов, управление «Киевгазом» вернется к киевской общине, которая сегодня номинально является его собственником, а по факту компанией руководят и соответственно получают весь «бенефит» упомянутые олигархи», - подчеркнула Решмедилова.