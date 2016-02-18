Девять партий призвали провести выборы в райсоветы столицы на День Киева

Девять демократических политических партий призывают провести выборы в районные советы столицы на День Киева - 29 мая 2016 года.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое было обнародовано на пресс-конференции в УНИАН.

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Демократические силы, которые поддерживают такие инициативу, - это представители политических сил «Объединение «Самопомич», «Свобода», «Гражданская позиция», «Батькивщина», «ДемАльянс», «Республика», «Сила людей», «Национальная Демократическая партия Украины», «Украинское объединение патриотов - УКРОП».

Как отметил председатель фракции объединения «Самопомич» в Киевсовете Сергей Гусовский, отмена выборов в райсоветы столицы - это политический заказ. «Существует политический заказ на отмену выборов в районные советы в городе Киеве. Система судопроизводства является непосредственным реализатором этого политического заказа. ЦИК абсолютно бездеятельна и пассивна в этом правовом коллапсе. Для того, чтобы киевляне и киевская городская власть не стали заложниками этой ситуации, мы берем на себя обязательства требовать от Киевского городского совета обращения в ЦИК с тем, чтобы она назначила новую дату выборов в районные в городе Киеве советы - на 29 мая 2016 года, о чем «Самопомич» вчера зарегистрировала соответствующий проект решения», - заявил он.

В свою очередь председатель Киевской городской организации партии УКРОП Дмитрий Симанский отметил, что власть, которая декларирует приверженность процессу децентрализации, на самом деле блокирует развитие местного самоуправления и лишает киевлян гарантированного Конституцией права на управление своим районом или даже микрорайоном.

«Власть сделала все, чтобы сорвать выборы в столице. Решение судьи Огурцова отсрочить их проведения и дальнейшее затягивание властями судебного процесса сорвали календарный план ЦИК. Таким образом, новый состав территориальных избирательных комиссий не сформирован, границы округов и участков вовремя не определены. Поэтому, несмотря на апелляции, ЦИК не успеет провести выборы в соответствии с законодательством (27 марта 2016 года - УНИАН)», - заявил он.

В то же время секретарь фракции «Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова отметила, что, несмотря на это, районные советы в Киеве будут. «Районным советам в Киеве быть. Более того, в случае, если выборы не будут назначены на май месяц, нам ничего не мешает подготовить еще один совместный проект решения, где мы можем прописать дату, которая может совпасть с выборами в ВР», - подчеркнула она.

В свою очередь председатель фракции «Свобода» в Киевсовете Юрий Сиротюк заявил: «Наша общая позиция заключается в том, что мы будем делать все, чтобы эти выборы состоялись как можно скорее ... Ведь мы видим, как жестко отстаивается прямое президентское правление в Киеве». «К сожалению, в столице многомиллионное население сегодня лишено реального местного самоуправления на уровне районов ... Мы не должны тянуть до осени и давать шанс власти создать какие-то схемы, запустить карусели, чтобы к осени она была готовой оккупировать местное самоуправление. Выборы должны состояться как можно скорее», - подчеркнул Сиротюк.

Член совета Киевской городской организации «Гражданская позиция» Анатолий Камарали заявил о том, что политическая сила, которую он представляет, последовательно выступает за расширение местного самоуправления. «Районные советы - это реальный путь каждого гражданина достучаться до власти ... Мы призываем фракции, представленные в Киевсовете, пригласить в сессионный зал прокурора Киева для того, чтобы он отчитался по расследованию действий или бездействия должностных лиц и судьи Огурцова в вопросе выборов в райсоветы», - подчеркнул он.

Член высшего совета Национальной демократической партии Украины Вячеслав Денисов отметил, что нужно восстановить историческую справедливость и сделать таким образом, чтобы вернуть райсоветы.

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«Нужно восстановить историческую справедливость. Мы помним, что райсоветы были ликвидированы Януковичем с целью построения жесткой вертикали президентского управления. Нынешняя власть с радостью этой вертикалью пользуется и не хочет от нее избавляться. Мы считаем, что у нас нет другого выхода, как побороть эту систему управления и предоставить возможность жителям Киева самостоятельно участвовать в системе управления городом», - подчеркнул он.

В совместном заявлении демократические политические силы отметили также то, что срыв выборов в райсоветы столицы должен получить надлежащую правовую оценку со стороны правоохранительных органов, в результате чего виновные должностные лица должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины. Кроме того, властная вертикаль должен понести политическую ответственность за срыв избирательного процесса в Киеве.