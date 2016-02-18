Смертельная погоня за BMW: одному из полицейских объявлено подозрение в убийстве - источник

Об этом сообщил информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что материалы дела переданы в один из судов для решения вопроса об избрании подозреваемому меры пресечения.

Источник уточнил, что подозрение вручили в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 5 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, участвовавших в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от выполнения обязанностей до окончания расследования производства.