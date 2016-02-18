Кличко настаивает на исключении из плана реконструкции Почтовой площади "лишних" зданий

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения площади.

«Мы находимся на Почтовой площади, где может вырасти еще одно здание. Общественность инициирует пересмотр проекта реконструкции Почтовой. Надеюсь, мы найдем компромисс с инвестором. Ведь здесь и так предусмотрено под землей три этажа торгового центра, этого достаточно, я считаю», – отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что очень важно сохранить открытое пространство на Почтовой площади, чтобы киевляне и туристы имели возможность любоваться панорамой Днепра и склонов. «Почтовую площадь мы открыли в прошлом году. Здесь отдыхают много людей. И наша задача – чтобы люди получали удовольствие от отдыха, чтобы им было комфортно гулять по площади, а не построить много зданий и сделать бизнес-проект», – сказал Киевский городской голова.

После этого Кличко посетил заседание Градостроительного совета, где рассматривался вопрос реконструкции Почтовой площади. Киевский городской председатель подчеркнул, что ключевая задача столичной власти – чтобы город был комфортным и привлекательным как для киевлян, так и для туристов.

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«Все решения мы принимаем прозрачно и открыто. Я предварительно ознакомился с проектами реконструкции Почтовой площади. У меня была дискуссия на Почтовой с представителем инвестора. Сначала говорили, что запроектировано одноэтажное здание, теперь уже – двухэтажное. Но двухэтажное здание «закрывает» площадь. Поэтому надо рассмотреть вопрос об уменьшении этажности. На этом настаивает общественность, и очень важно учитывать ее интересы. Мы собрались здесь, чтобы принять консолидированное решение», – подчеркнул Кличко.

Мэр также выступил с предложением обустроить рядом с Почтовой паркинг, «чтобы набережная не превратилась в парковку».