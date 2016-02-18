Матиос о водителе BMW: Такого "обдолбанного мажора" необходимо наказать максимально жестко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Конкретный виновник последствий, которые есть, это тот, кто позволил себе в таком состоянии сесть за руль автомобиля... Извините, такого "обдолбанного" (наркотиками - УНИАН) "мажора" необходимо наказать максимально жестко. Это требует общество, этого требует Закон", - сказал Матиос. Он добавил, что задержанный водитель "еще сутки не мог понять, что произошло".

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Он отметил, что полицейский, который подозревается в убийстве, понесет наказание. "Но эксцесс конкретного исполнителя не должен бросать тень на всю национальную полицию... Это было, есть и будет. Это - человеческий фактор. Но мы будем делать все, чтобы такого не повторилась", - отметилМатиос.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства.