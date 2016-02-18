Кличко: ВР прислушалась к общинам, приняв решение относительно возмещения средств за перевозку льготников

Верховная Рада прислушалась к местным общинам, приняв решение о предоставлении субвенции местным бюджетам для возмещения перевозок льготным категориям граждан.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя принятие парламентом изменений в Госбюджет относительно предоставления городам субвенции для возмещения средств за перевозку льготников.

«При принятии Государственного бюджета не было заложено ни копейки для возмещения средств за перевозку льготников. Государство таким способом решило переложить это бремя на местные бюджеты, у которых нет необходимого объема финансов», – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался во время заседания Ассоциации городов Украины и мэры городов высказались за необходимость обратиться к парламенту и правительству урегулировать эту проблему. «Из местных бюджетов в государственный забирают очень большие средства. Например, Киеву оставляют всего 40 процентов НДФЛ, а взамен ничего не возвращают и предлагают еще финансировать ряд социальных программ самостоятельно. Возможно, именно так кто-то видит децентрализацию. Но на самом деле это – дискриминация. И даже в такой ситуации столица, имея очень ограниченные финансы, оставила для ряда категорий киевлян льготный проезд в коммунальном транспорте», – сказал мэр Киева.

Виталий Кличко подчеркнул, что отсутствие средств в городах на возмещение перевозок ударило бы, в первую очередь, по незащищенным слоям населения, которые и без того вынуждены считать каждую копейку.

«Перевозчики не хотят бесплатно возить льготников. И их отчасти можно понять. Сегодня в парламенте победил здравый смысл, депутаты отреагировали на наши многочисленные обращения и органы местного самоуправления получат субвенцию в размере 1,9 млрд грн на компенсацию перевозок льготников», – добавил мэр.

Виталий Кличко отметил, что Верховная Рада предоставила возможность органам местного самоуправления заключать соглашения с перевозчиками по возмещению.

В то же время мэр подчеркнул, что органы местного самоуправления не должны быть заложниками каждый раз при принятии Государственного бюджета. «Парламент должен на законодательном уровне более четко прописать систему предоставления льгот», – сказал мэр Киева.