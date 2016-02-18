ГПУ выложила запись с видеорегистратора полицейского, застрелившего пассажира BMW (видео)

Генпрокуратура покадрово воспроизвела выстрелы полицейских, записанные с их нагрудных видеорегистраторов, схематично объяснила, с каких позиций они были совершены, а также показала на карте, где происходили ключевые моменты погони.

Как сообщал УНИАН, полицейский, который подозревается в умышленном убийстве пассажира автомобиля BMW, ранее работал следователем в милиции и прошел переаттестацию.

Напомним, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW.

В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от выполнения обязанностей до завершения расследования производства.

Сегодня Матиос заявил, что настоящим виновником последствий преследования 7 февраля в Киеве и убийства в салоне BMW подростка является водитель автомобиля, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Также сегодня Матиос сообщил, что полицейскому, который застрелил подростка, предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве.