Смертельная погоня за BMW: Аваков назвал арест патрульного "попыткой дискредитации полиции"
Арест патрульного Сергея Олейника, которого подозревают в убийстве 17-летнего подростка во время преследования автомобиля «BMW» в ночь на 7 февраля, является попыткой дискредитации полиции.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.
«Хотите сбить зарождающуюся систему новой полиции, используя трагический случай?», - написал он.
Министр пообещал, что МВД будет защищать Олейника «в апелляции всеми доступными способами».
Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю «BMW». В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в иномарке.
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Трех других парней задержали, они находились в нетрезвом состоянии.
Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования производства.
18 февраля заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что задержанному полицейскому предъявлено обвинение в превышении полномочий и убийстве.
Пускай по улицам гоняют обдолбаные мажоры? Пускай убивают 300 людей в год и 3000 калечат??! Прокуратуре, пользующейся ко...Опубликовано Arsen Avakov 18 февраля 2016 г.