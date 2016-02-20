В субботу перекроют один из выходов станции метро "Крещатик"

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"20 февраля с 06:00 на вход и выход не будет работать вестибюль станции «Крещатик» к улице Институтской", - говорится в сообщении.

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В метрополитене отметили, что решение принято "с целью избежания массового скопления людей и обеспечения надлежащей перевозки пассажиров в связи с проведением запланированных мероприятий в центре столицы по случаю чествования Героев Небесной Сотне".

Напомним, 20 февраля в центре Киева почтят Героев Небесной Сотни. Именно в этот день два года назад силовиками было убито больше всего участников мирного протеста.