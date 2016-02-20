В субботу перекроют один из выходов станции метро "Крещатик"
00:15, 20 февраля 2016Киев
663
В связи с запланированными мероприятиями в центре столицы, начиная с 6 утра субботы будет перекрыт на вход и выход вестибюль станции "Крещатик" к улице Институтской.
фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"20 февраля с 06:00 на вход и выход не будет работать вестибюль станции «Крещатик» к улице Институтской", - говорится в сообщении.
Читайте такжеСтанция Льва Толстого, которую закрыли из-за задымления, вновь работает в обычном режиме
В метрополитене отметили, что решение принято "с целью избежания массового скопления людей и обеспечения надлежащей перевозки пассажиров в связи с проведением запланированных мероприятий в центре столицы по случаю чествования Героев Небесной Сотне".
Напомним, 20 февраля в центре Киева почтят Героев Небесной Сотни. Именно в этот день два года назад силовиками было убито больше всего участников мирного протеста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter