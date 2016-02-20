В Киеве сегодня перекроют больше десятка улиц
Меры связаны с проведением мероприятий ко второй годовщине расстрелов на Майдане.
В субботу, 20 февраля, в центре Киева перекроют ряд улиц и площадей, на которых состоятся памятные мероприятия к годовщине расстрелов на Майдане.
"В связи с проведением мероприятий по чествованию подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни 20 февраля 2016 года будет временно закрыто движение транспорта на некоторых улицах в центре Киева", – сообщает КГГА.
Временно будет перекрыт проезд по улицам:
- ул. Большой Житомирской (от Владимирского проезда до ул. Владимирской);
- ул. Трехсвятительской (от ул. Крещатик до Михайловской площади);
- ул. Десятинной (от Михайловской площади до ул. Владимирской);
- Михайловской площади;
- площади Конституции;
- ул. Ольгинской;
- ул. Липской;
- ул. Шелковичной (от ул. Грушевского до Институтской);
- ул. Грушевского (от Крепостного проул. к ул. Липской);
- ул. Банковой (от ул. Институтской до Лютеранской);
- ул. Крещатик (от Европейской пл. к ул. Б. Хмельницкого).
Как сообщал УНИАН, с 6 утра закрыт вестибюль станции метро "Крещатик" со стороны Институтской улицы.
20 февраля в Украине чтят Героев Небесной Сотни. Именно в этот день два года назад силовиками было убито больше всего участников Революции достоинства.