В Киеве сегодня перекроют больше десятка улиц

В субботу, 20 февраля, в центре Киева перекроют ряд улиц и площадей, на которых состоятся памятные мероприятия к годовщине расстрелов на Майдане.

"В связи с проведением мероприятий по чествованию подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни 20 февраля 2016 года будет временно закрыто движение транспорта на некоторых улицах в центре Киева", – сообщает КГГА.

Временно будет перекрыт проезд по улицам:

- ул. Большой Житомирской (от Владимирского проезда до ул. Владимирской);

- ул. Трехсвятительской (от ул. Крещатик до Михайловской площади);

- ул. Десятинной (от Михайловской площади до ул. Владимирской);

- Михайловской площади;

- площади Конституции;

- ул. Ольгинской;

- ул. Липской;

- ул. Шелковичной (от ул. Грушевского до Институтской);

- ул. Грушевского (от Крепостного проул. к ул. Липской);

- ул. Банковой (от ул. Институтской до Лютеранской);

- ул. Крещатик (от Европейской пл. к ул. Б. Хмельницкого).

Как сообщал УНИАН, с 6 утра закрыт вестибюль станции метро "Крещатик" со стороны Институтской улицы.

20 февраля в Украине чтят Героев Небесной Сотни. Именно в этот день два года назад силовиками было убито больше всего участников Революции достоинства.