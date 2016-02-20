Застреливший пассажира BMW патрульный причастен к задержанию автомайдановцев - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Луценко.

"Когда взглянул на период работы подозреваемого Олейника С.В. до того, как тот попал в патрульные, то заметил там опыт работы следователем. Первый возникший вопрос – был ли он причастен к террору против Майдана", - рассказывает нардеп.

Он отметил, что обратился по этому вопросу к своим коллегам из "Автомайдана", которые системно работают с ним.

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"И они подтвердили – действительно, следователь Оболонского РОВД Олейник С.В. допрашивал минимум одного задержанного Беркутом автомайдановца Дениса Сергиенко, сфабриковал против него дело по статье 296, часть 3 (хулиганство, сопротивление представителям власти), и на основании тех фальсификаций внес в суд ходатайство о содержании Дениса Сергиенко под стражей в течение 2 месяцев. Это ходатайство, разумеется, ручной судья судья Оболонского райсуда города Киева Оробец Ю.П удовлетворил", - подчеркнул Луценко.

Также депутат отметил, что автомайдановец узнал "копа" и написал об этом Геращенко и Авакову в соцсетях, но те пока не ответили.

ПАТРУЛЬНЫЙ, ЧТО ЗАСТРЕЛИЛ ПАССАЖИРА БМВ – САЖАЛ "АВТОМАЙДАН"Оказывается, что патрульный полиции Олейник, который застріл... Опубликовано Igor Lutsenko20 февраля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю «BMW». В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Трех других парней задержали, они находились в нетрезвом состоянии.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства.

18 февраля заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что задержанному полицейскому предъявлено обвинение в превышении полномочий и убийстве.