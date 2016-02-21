Смертельная погоня за BMW: задержанный полицейский раньше работал пономарем в сельской церкви

Патрульный полиции Сергей Олейник, который застрелил пассажира BMW, ранее работал пономарем в селе Тырловка Винницкой области, передает ТСН.

В воскресенье, 21 февраля, жители села планируют собрание в поддержку Сергея, которому на днях Печерский суд избрал меру пресечения в виде ареста.

"Он нормальный, когда-то за батюшкой ходил - пономарем был до армии. Носил кадило", - рассказал Мирослав Павлюк, кум Олейника.

Кроме того, до службы в полиции, во время Евромайдана, Олейник работал следователем, а затем уволился.

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"Его заставляли заводить дела, а он не захотел. Он вроде бы написал заявление об увольнении, но его не отпускали, пока не закроет дела. Таскали, телефон прослушивали. Затем на странице у него увидел "Новая полиция - моя полиция", - рассказал Павлюк.

Напомним, что 18 января столичный Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста для патрульного Сергея Олейника, подозреваемого в убийстве пассажира BMW во время автопреследования в Киеве.

Полицейский будет находиться под стражей в течение 2 месяцев.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что подозреваемый в умышленном убийстве пассажира BMW работал следователем в милиции, прошел переаттестацию и стал полицейским.

В ночь на 7 февраля четверо парней на иномарке течение часа убегали от полиции. В конце концов полицейские открыли огонь по автомобилю и застрелили 17-летнего Михаила Медведева.