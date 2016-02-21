Правоохранители не планируют применять силу к активистам на Майдане - МВД

Об этом спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Правоохранители будут действовать согласно закону, но в то же время никаких силовых акций не будет», - сказал он.

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Согласно сообщению, Национальная полиция, Национальная гвардия, а также патрульная полиция несут службу в усиленном режиме, и правоохранители ведут нормальные переговоры с активистами. В целом, согласно оценке Шевченко, обстановка в центре Киева на данный момент спокойная и контролируемая.

В то же время, пресс-служба Нацгвардии подтвердила, что военнослужащие несут службу по охране общественного порядка в столице в усиленном режиме, однако отметила попытки «деструктивного психологического воздействия на военнослужащих» со стороны активистов.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители «Революционных правых сил» (РПС) заявили о создании патриотического движения из числа участников Революции Достоинства и АТО для реализации идеалов Майдана мирным путем. Вчера представители РПС провели собрание в помещении отеля «Казацкий» и начали устанавливать палатки на Майдане. Как сообщают СМИ, во время установки палаток у активистов произошел конфликт с силовиками, а около 2 часов ночи на место события приехало несколько автобусов с бойцами Нацгвардии.

РПС выступает за отставку правительства, секретаря СНБО, начальника Генерального штаба ВСУ, создание следственных комиссий по расследованию действий членов Кабмина, аппарата президента, Верховной Рады. Также РПС настаивает на запрете участия во власти всех, кто занимал должности в течение последних 10 лет. Кроме того, РПС выступает за введение военного положения в Донецкой и Луганской областях, а также Автономной Республике Крым.

Ранее представители РПС заявляли, что призывают всех украинцев прийти на вече на Майдан Незалежности Киеве сегодня в 17.00.