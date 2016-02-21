Активисты покинули отель "Казацкий" в центре Киева

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, несколько десятков человек вчера устроили в актовом зале отеля штаб «Радикальных правых сил».

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Ночью состоялись переговоры активистов и представителей Министерства внутренних дел Украины, Министерства обороны Украины и Национальной полиции Украины.

После проведения вече на Майдане Незалежности активисты покинули помещение. По словам администрации отеля, никаких материальных убытков активисты не нанесли.

Нарушений правопорядка не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители «Революционных правых сил» (РПС) заявили о создании патриотического движения из числа участников Революции Достоинства и АТО для реализации идеалов Майдана мирным путем. Вчера представители РПС провели собрание в помещении отеля «Казацкий» и начали устанавливать палатки на Майдане.

РПС выступает за отставку правительства, секретаря СНБО, начальника Генерального штаба ВСУ, создание следственных комиссий по расследованию действий членов Кабмина, аппарата президента, Верховной Рады. Также РПС настаивает на запрете участия во власти всех, кто занимал должности в течение последних 10 лет. Кроме того, РПС выступает за введение военного положения в Донецкой и Луганской областях, а также Автономной Республике Крым.