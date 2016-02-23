Кличко: Политики США настаивают на неотложности реформирования прокуратуры и борьбы с коррупцией

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после рабочих встреч в Вашингтоне с помощником Госсекретаря США Викторией Нуланд, сенатором Джоном Маккейном, а также встречи с политическими экспертами в Atlantic Council.

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«Всех интересует и тревожит политическая ситуация в Украине. Все отмечали критическую необходимость быстрых реформ – преобразований, которые люди почувствуют. Иначе выйти из этой кризисной ситуации будет очень сложно. Все американские политики говорят о необходимости реальной и эффективной борьбы с коррупцией и реформирования прокуратуры. О назначении прокурора, который бы взял на себя ответственность и работал независимо и профессионально. Потому что это важно для преодоления коррупции и, как следствие, для успеха реформ в целом», – подчеркнул в комментарии Кличко.

Нынешняя ситуация, по мнению Кличко, напоминает ситуацию после Оранжевой революции – когда, придя к власти, политики, вместо того, чтобы воплощать изменения, делили должности и боролись между собой. Поэтому, убежден Виталий Кличко, сегодня надо говорить о назначении правительства и премьера не по политическим мотивам и квотами, а за способностью воплощать необходимые изменения.

О том, что в первую очередь важны не лица и фамилии, а те изменения, которые они способны воплотить, отметила и помощник Госсекретаря Нуланд. А сенатор Маккейн заверил украинцев в своей поддержке и помощи.

«Хочу обратиться к моим друзьям в Украине: наши мысли и молитвы с вами. Мы очень волнуемся из-за возобновления российской агрессии. Я буду бороться, чтобы вы получили защитное вооружение, в котором нуждаетесь. Я также надеюсь, что нынешняя политическая нестабильность может быть решена и народ Украины будет иметь лучшую экономику и правительство, которому сможет доверять. Я всегда с вами», – подчеркнул Маккейн в комментарии после встречи с Кличко.