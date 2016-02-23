В Киеве строители бастуют из-за нападений "титушек"

Они остановили на час работу, чтобы привлечь внимание власти и правоохранителей к проблеме. Говорят, что работать стало невыносимо: почти ежедневно "титушки", которые прикрываются активистами, ломают заборы, калечат технику и атакуют застройщиков. Об этом пишет Газета.UA.

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"Титушки", которые нападают на наши стройплощадки, получают по 500 гривень за час, а я, ежедневно работая, только 300 за день. Они приходят сюда на заказ, как только ближе к выборам. Когда происходят атаки – мы не работаем, у нас вынужденные простои", - рассказывает один из строителей.

Все требования озвучил накануне на пресс-конференции строитель Александр Ярош. Киевская власть должна повлиять на "титушек" и дать строителям и дальше работать в законном русле, правоохранителям – открывать уголовные дела за нападения на стройки, а Минюсту – отменить лицензии общественных организаций, чьи "титушки" зарабатывают, атакуя застройщиков.

Представители отрасли рассказывают, что в течение года было зафиксировано около 80 нападений на законные стройки. Во всех случаях застройщик имели все документы и разрешения на начало работ. Но "титушки" иногда неделями блокировали строительство.

"Работники не получают денег за вынужденный простой, а каждый день блокирования строительства - это оттягивание сроков сдачи объектов. Простой одного строителя означает простой семи специалистов из смежных отраслей. А простой отрасли это торможение всей экономики", - отметил во время пресс-конференции Иван Салий, президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов.

Если власть не услышит строителей, те обещают выйти под стены КГГА.