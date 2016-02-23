На капремонт столичных дорог выделят 240 миллионов - "Киевавтодор"

На капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог Киева в 2016 году будет выделено 240 миллионов гривень, еще 89 миллионов гривень пойдет на "ямочный" ремонт.

Об этом УНИАН сообщил глава коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев.

"Если говорить о значительных проектах, то это продолжение работ по проспекту Победы, Южный и Московский мосты, бульвар Шевченка, улицы Саперно-Слободская, Глушкова, Васильковская, Мельникова и Голосеевская площадь", - сказал Густелев.

Всего, по словам чиновника, капитальному ремонту в этом году подлежат 44 дорожных объекта.

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Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2016 год финансирование дорожного хозяйства увеличено в два раза – до 6,6 миллиарда гривень. В частности, общий бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на 2016 год составит 18,7 миллиарда гривень против 23 миллиардов гривень, предусмотренных на 2015 год. Кроме того, 11,945 миллиарда гривень будет выделено на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам.