КГГА рассматривает восстановление наземных пешеходных переходов через Крещатик

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

По его словам, соответствующий проект находится на рассмотрении киевской власти, но пока лишь на стадии обсуждения.

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"Людям с ограниченными возможностями на колясках воспользоваться нашими подземными переходами очень проблематично. Поэтому есть такие идеи, возможно ли создать наземные пешеходные переходы, чтобы это не остановило движение транспорта. Требуется выполнить проектные работы и провести расчеты", - сказал Плис.

Отметим, что сейчас через центральную улицу Киева можно перейти только через подземные переходы на Европейской площади, на Майдане Независимости, напротив улицы Прорезной, напротив улицы Богдана Хмельницкого и на Бессарабской площади.

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