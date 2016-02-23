Первый заместитель Кличко дал дорожникам месяц, чтобы найти решение по улучшению безопасности на дорогах Киева

Об этом по результатам инспектирования киевских дорог, разметок и светофоров сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

«Сегодня мы осмотрели несколько объектов и выявили значительные недостатки. Отдельные предприниматели считают, что их прибыль важнее, чем безопасность киевлян, и устанавливают вблизи своих магазинов светофоры, которые в разы снижают пропускную способность магистрали. В других случаях (на Ревуцкого, например) существует нерегулируемый пешеходный переход через 9 полос движения, в то время как за 80 метров есть безопасный регулируемый», – отметил Плис.

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Он считает, что причиной выявленных проблем является бессистемность в организации дорожного движения, а решением может стать возложение ответственности за безопасность движения на единое предприятие.

Генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густелев отметил, что в столице немало опасных нарушений организации движения.

«Сейчас мы берем их на учет и совместно с «Киевдорсервисом» готовим решение для каждой ситуации. Дороги должны быть комфортными и безопасными для жителей города. А это возможно при условии структурирования ответственности», – убежден он.

У коммунальных предприятий есть месяц, чтобы устранить незначительные нарушения и представить план для урегулирования более серьезных ситуаций. Городская власть, подчеркнул Геннадий Плис, будет контролировать этот процесс, ведь безопасность дорожного движения – один из ключевых факторов качества жизни в городе.