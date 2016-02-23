Киевское метро в ночь на 25 февраля будет работать дольше из-за матча "Динамо" - "Манчестер Сити"

Киевский метрополитен продлит работу на час в ночь на 25 февраля в связи с проведением футбольного матча между командами «Динамо» (Украина) и «Манчестер Сити» (Англия)», сообщили УНИАН в пресс-службе столичного метрополитена.

«В ночь с 24 на 25 февраля столичный метрополитен продлит свою работу на один час. Такие меры предусмотрены в целях обеспечения надлежащей перевозки болельщиков в связи с проведением футбольного матча между командами «Динамо» (Украина) и «Манчестер Сити» (Англия)», - сообщили УНИАН в пресс-службе.

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Кроме того, 24 февраля с 20:45 до 21:45 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» - на выход, а «Площадь Льва Толстого» - на вход.

"После окончания футбольного матча также возможно ограничение для пассажиров на вход в эти станции», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» примет на НСК «Олимпийский» «Манчестер Сити». Начало - в 21:45.