Кличко в Вашингтоне: Киев готов сотрудничать с мировым сообществом для преодоления СПИДа

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на международной конференции «Борьба с бедностью и неравенством для преодоления СПИДа: решение проблем ВИЧ, бедности и неравенства в городах» в Вашингтоне. По результатам конференции международные и донорские организации под эгидой Всемирного банка планируют выделить Киеву средства на мероприятия по преодолению эпидемии ВИЧ/Спида.

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«Киев приветствует глобальную инициативу по борьбе с ВИЧ Fast-Track Cities и мы готовы войти в команду избранных городов, – для продвижения инноваций на пути к остановке эпидемии СПИДа. ВИЧ/СПИД сегодня – это проблема не одной отдельной страны или какого-то одного города. Эта болезнь является угрозой и вызовом всему миру. И мы должны сделать все возможное, чтобы ее преодолеть», – отметил Виталий Кличко.

Мэр украинской столицы отметил, что Киев вошел в перечень мегаполисов в мире, наиболее пораженных эпидемией ВИЧ/СПИД, и занимает 4-е место среди других регионов Украины по уровню распространенности ВИЧ-инфекции.

«По оценочным данным, в Киеве живут более 32 тысяч людей с ВИЧ. Однако, только треть из них охвачены медицинским наблюдением. Да, ситуация сложная, однако за последние 10 лет с участием общественных организаций совместными усилиями Украине удалось достичь определенных успехов», – сказал Виталий Кличко.

В частности, отметил мэр столицы, в Киеве вдвое уменьшилась распространенность ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики. В столице практически ликвидировали вертикальную трансмиссию ВИЧ от матери к ребенку (сегодня регистрируются единичные случаи) и расширили охват ВИЧ-позитивных людей антиретровирусной терапией. Одними из первых в Украине внедрили заместительную поддерживающую терапию.

«В столице создано специализированное медицинское учреждение – Городской центр СПИДа, который является одним из лучших в стране. Мы выделили из городского бюджета $200 тыс. по программе «Здоровье киевлян» на диагностику и лечение ВИЧ-инфекции, около $740 тыс. будет потрачено на обеспечение функционирования службы СПИДа и $60 тыс. – на поддержку Центров для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи», – отметил Виталий Кличко.

Он добавил, что в Киеве начата реализация двух пилотных проектов в сфере противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа, направленных на улучшение услуг для людей, живущих с ВИЧ.

«В рамках достижения целей Fast Track для нас является очень актуальной сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID). Мы готовы к инновациям, готовы их воплощать и надеемся на возможность перенять эффективный опыт других мегаполисов, где реализуются эффективные программы против СПИДа», – резюмировал Виталий Кличко.

В международной конференции по преодолению СПИДа принимают участие мировые политики, ученые, организации-спонсоры, лидеры гражданского общества, правозащитники.

Мероприятие призвано поддержать усилия инициативы по борьбе с ВИЧ Fast-Track Cities. Одна из целей конференции – выработать четкие стратегии преодоления Спида и бедности в мегаполисах, которые больше всего страдают от этого. Так, на встрече особое внимание уделили трем городам, в частности Киеву.

Организаторы мероприятия – Группа Мирового банка, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН, Международная организация труда, организация Housing Works и координатор Службы всемирного здоровья США.

В рамках рабочего визита в Вашингтон у Виталия Кличко также состоялись встречи с помощником Госсекретаря США Викторией Нуланд, сенатором Джоном Маккейном, встреча в аналитическом центре Atlantic Council.

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Также мэр Киева посетит в Вашингтоне Мемориальный музей Холокоста для проведения консультаций относительно возможного дальнейшего сотрудничества в создании мемориального комплекса жертв Бабьего Яра в столице Украины.