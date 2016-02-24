BIONIC Hill выиграл процесс в Высшем административном суде Украины





Аналогичные по сути решения ранее были вынесены Высшим хозяйственным судом Украины, Хозяйственным судом Киева, Окружным административным судом Киева, Киевским апелляционным административным судом.

Таким образом, на сегодняшний день компания успешно доказала свою правоту по линии как хозяйственных, так и административных судов.

Напомним, что попытки поставить под сомнение законность выделения земли под проект BIONIC Hill были инициированы руководителем одной из фракций Киевсовета во время предвыборной гонки. Представителем истцов был кандидат в народные депутаты. Судебные процессы политические деятели активно использовали для самопиара и давления на правосудие: распространяли провокационную и недостоверную информацию на новостных сайтах и в социальных сетях, устраивали публичные акции под зданием суда, оскорбляли судей-женщин, высказывая в их адрес угрозы и нецензурную брань, пишет ukranews.com.

Учитывая текущую политическую ситуацию и отсутствие фантазии у некоторых политиков, BIONIC Hill не исключает попыток возобновить «шоу», подав заявление о пересмотре предыдущих судебных решений в Верховный Суд Украины.

Компания готова к такому развитию событий, но надеется, что предыдущий опыт заставит оппонентов проекта отказаться от уничтожения остатков инвестиционной привлекательности страны и лишних затрат энергии. Лучше ее направить на законодательные инициативы по улучшению условий ведения бизнеса и защиты прав инвесторов.

Напомним, что компания действует в соответствии с законодательством Украины и имеет все необходимые документы для реализации проекта. В частности, государственный акт на право собственности на землю, положительное заключение государственной экспертизы по проекту, разрешительные документы на строительство, утвержденный Киевсоветом детальный план территории, который предполагает не только обустройство научного городка на месте расформированной военной части № 136, но и сохранение расположенного рядом Беличанского лесного массива. Территория инновационного парка не относится к Беличанскому лесу или к любому другому лесному хозяйству или заповеднику.