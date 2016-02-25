Десятки таксистов устроили митинг против Uber под зданием КГГА, горят шины (фото, видео)
10:10, 25 февраля 2016Киев
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Несколько десятков киевских таксистов устроили митинг под зданием Киевской городской государственной администрации на Крещатике.
Под зданием горят несколько автомобильных шин / hromadske.tv
Как передает корреспондент УНИАН, таксисты ездят вдоль улицы возле здания с включенными сигналами, не блокируя движение другого транспорта. Под зданием горят несколько автомобильных шин.
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Митингующие водители требуют признать такси городским пассажирским транспортом, а также объяснить позицию киевских властей по поводу запуска в Киеве онлайн-сервиса по заказу такси Uber.
hromadske.tv
По состоянию на 9:50 покрышки были затушены. Из-за медленного движения таксистов на Крещатике образовалась автомобильная пробка.
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