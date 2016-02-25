Кличко поручил обеспечить жильем сестру Василия Стуса Марию Стус

А также распорядился выяснить ситуацию, почему и по чьей вине Мария Стус получила формальную отписку, обратившись к чиновникам КГГА.

«Сейчас в СМИ активно обсуждается жилищная ситуация сестры известного украинского поэта Василия Стуса Марии, которая вместе с тысячами жителей Донбасса вследствие российской агрессии на Востоке и военных действий была вынуждена покинуть родной Донбасс и переехала в Киев. И сегодня ей приходится жить в весьма стесненных условиях. К сожалению, у столичных властей нет правовых оснований предоставить Марии Стус квартиру. В очереди на квартирном учете в Киеве находятся десятки тысяч киевлян. Но есть разные варианты решения проблемы и есть исключения в любых ситуациях. Поэтому я поручил своему профильному заместителю решить вопрос предоставления жилья Марии Стус, сестре знаковой фигуры для каждого украинца. В ближайшее время мы обеспечим госпожу Марию жильем в Киеве», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр также отметил, что с уважением относится к личности Василия Стуса. И заметил, что в прошлом году в Киеве открыли сквер имени поэта. Столичные власти запретили на том месте любое строительство и осуществили капитальный ремонт сквера, за который община боролась много лет.