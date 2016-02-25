Кличко в Вашингтоне обсудил финансирование борьбы с ВИЧ/СПИДом для Киева и Украины

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Правительственная программа США по профилактике ВИЧ/СПИДа "Пепфар" была основана в 2001 году президентом США Джорджем Бушем-младшим. С того времени американское правительство выделяет миллиарды долларов на борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа в 33-х странах мира. Среди приоритетных стран – Украина. На следующих 5 лет правительство Соединенных Штатов выделяет 15 миллиардов долларов на финансирование программы.

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Раньше программа работала с Киевом через международные организации, сегодня же рассматривают возможность выделения средств непосредственно украинской столицы.

«Мы обсудили помощь Украине, помощь Киеву в финансировании программ профилактики и выявления СПИДа. Потому что тревожная статистика сегодня и большая угроза, поскольку только треть людей знает о своем положительном статусе. Другие же даже не подозревают, что инфицированы. И поэтому мы говорим о финансировании борьбы с этой эпидемией: охватить больше людей тестированием, диагностикой на ВИЧ, осуществлять профилактические мероприятия, помогать больным. Объединив наши усилия – и городской власти, и всех организаций, занимающихся борьбой со СПИД – мы можем преодолеть эту большую угрозу. Потому что проблема глобальная, не только для Украины, но и мира», – подчеркнул в комментарии после встречи Виталий Кличко.

Дебора Биркс пообещала поддержку и помощь Украине в эффективной профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом.

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В рамках рабочего визита в Вашингтон Виталий Кличко принял участие и представил Киев на международный конференции «Борьба с бедностью и неравенством для преодоления СПИДа: решение проблем ВИЧ, бедности и неравенства в городах» в офисе Всемирного банка.

Также состоялись встречи Виталия Кличко с помощником Госсекретаря США Викторией Нуланд, сенатором Джоном Маккейном, вице-президентом США Джозефом Байденом, встреча в аналитическом центре Atlantic Council.